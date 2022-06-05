Высокий представитель ЕС назвал дезинформацией попытки России выдать введение санкций против нее причиной блокирования украинского экспорта.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия прямо ответственна за недостачу зерна в мире, потому что блокирует порты Украины.

Об этом высокий представитель ЕС сообщил в микроблоге Twitter.

В частности, Боррель заявил, что Евросоюз ввел санкции, чтобы нанести удар по способности России продолжать войну, ведь ведение агрессивных войн недопустимо.

По его словам, ограничительные меры не затрагивают сельскохозяйственную продукцию и ее транспортировку, и поэтому пшеница не является объектом санкций.

"Постоянная блокада Россией портов Украины делает невозможным экспорт тонн зерна, в частности кукурузы и пшеницы, которые сейчас оказались заблокированными в Украине - одного из главных мировых производителей", - заявил Боррель.

"Россия напрямую ответственна за любой дефицит зерна в международной торговле, и вместо того, чтобы прекратить агрессию, она активно стремится переложить ответственность на международные санкции. Это является дезинформацией", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

В то же время как отметил Боррель, ЕС продолжит свидетельствовать полную солидарность со странами во всем мире с целью преодоления последствий войны.

"Президент Путин должен прекратить эту войну против Украины. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. Это в интересах всего международного сообщества. Мы выступаем на стороне Украины", - отметил Боррель.

Ранее УНИАН уже сообщал, что из-за полномасштабной войны в Украине, по данным ООН, количество людей на грани голодной смерти достигнет 323 миллионов человек.

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