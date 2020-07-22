Суд в Польше арестовал экс-главу "Укравтодора" Новака на три месяца

Славомир Новак и двое его сообщников, которые являются гражданами Польши, арестованы на три месяца.

Суд в Варшаве отправил под стражу бывшего главу Укравтодора Славомира Новака и двух его сообщников.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Twitter.

Новак и двое его сообщников, граждан Польши, арестованы на три месяца. Они подозреваются в получении неправомерной выгоды и легализации.

Как уточнил в Twitter пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин, двое других арестованных — бывший командир воинской части GROM № 2305 Дариуш Завадка и бизнесмен из Гданьска Яцек П. Завадка арестован условно — он может выйти из-под стражи, если в течение месяца заплатит залог в 1 млн злотых.

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Как сообщал УНИАН, 20 июля гражданин Польши Новак был задержан на территории этой страны.

НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро и Окружной прокуратурой Польши в рамках расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства проводили обыски в Киеве, Львове и на территории Польши.

По данным НАБУ, сумма тендеров, которая отрабатывается в рамках расследования, составляет 270 млн евро.

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