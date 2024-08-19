Он должен находиться под домашним арестом до 23 сентября.

Народному депутату Украины Николаю Тищенко продлили меру пресечения – круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает "Суспільне", ссылаясь на решение Печерского районного суда Киева. Нардеп должен находиться под домашним арестом до 23 сентября 2024 года.

Отмечается, что Тищенко должен сообщать об изменении места жительства, воздержаться от общения с лицами, определенными судом, оставить загранпаспорт и носить электронное средство контроля.

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Дело Тищенко

Генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы 20 июня 2024 года в Днепре бывшего военнослужащего. Тищенко же обвинил 33-летнего бывшего военного, который находился на улице с маленьким ребенком, в попытке "защитить местную ботоферму".

По данным следствия, 20 июня группа лиц по указанию народного депутата Украины противоправно лишила свободы потерпевшего. Его удерживали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения. Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств.

Сторона обвинения отмечала, что в данном уголовном производстве есть двое подозреваемых: Николай Тищенко в соответствии с ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы потерпевшего) и Константин Цубер.

25 июня Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Офиса генерального прокурора и применил в отношении Тищенко меру пресечения в виде целолобового домашнего ареста с ношением электронного браслета, за исключением необходимости получения медицинской помощи.

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