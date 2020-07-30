Глава Киевского облсовета заявил о "грязных технологиях" и подал в отставку

Стариченко отметил, что не намерен продолжать политическую деятельность и не будет принимать участие в местных выборах.

Глава Киевского областного совета Николай Стариченко подал заявление об отставке и сложении депутатского мандата.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте облсовета.

Читайте такжеВ "Слуге народа" прокомментировали возможность проведения досрочных парламентских выборов«Я решил сложить полномочия председателя и депутата Киевского областного совета. Это связано с целым рядом инсинуаций, интриг и грязных технологий, которые набирают обороты в период предвыборной кампании и в которых участвовать никогда не буду», – написал он.

При этом он отметил, что недавно в облсовете создали депутатскую группу «За демократические инициативы президента Украины Владимира Зеленского», в состав которой вошел и он.

«Поддерживаю это решение депутатов... Однако, подчеркиваю, что создание такой группы не означает мой переход или депутатского корпуса в ряды политической партии «Слуга народа». В свое время в области я был одним из руководителей Радикальной партии Олега Ляшко», – добавил Стариченко.

По его словам, он не намерен продолжать политическую деятельность и не будет принимать участие в местных выборах.

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