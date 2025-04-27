Корпоратив был проведен на коммунальной территории Вышгородского "Водоканала".

В Киеве во время Дня траура по погибшим в результате российского удара, который был нанесен 24 апреля, первый заместитель мэра столицы Виталия Кличко Николай Поворозник вместе с другими чиновниками КГГА праздновал день рождения в рабочее время.

Согласно расследованию, которое провел Informer, корпоратив был проведен на коммунальной территории Вышгородского "Водоканала". Он находится на берегу Киевского моря.

Журналисты напомнили, что 25 апреля в Киеве объявили Днем траура по 12 погибшим в Святошинском районе столицы в результате российского удара. Именно в этот день чиновники КГГА устроили праздник.

Журналисты выяснили, что на день рождения к Поворознику пришли:

руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный;

заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп;

директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко;

заместитель председателя КГГА по земельным вопросам Владислав Андронов;

заместитель мэра Петр Пантелеев;

заместитель мэра Валентин Мондриевский;

заместительница мэра Анна Старостенко;

директор Департамента финансов исполнительного органа КГГА Владимир Репик;

пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева;

начальник управления аналитического обеспечения городского головы Алексей Комаров.

Кличко поувольнял топ-чиновников КГГА из-за коррупционного скандала

Ранее мэр Киева Виталий Кличко уволил ряд топ-чиновников Киевской горгосадминистрации на фоне резонансного расследования о земельной коррупции в столице. Мэр отметил, что секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко могут уволить только депутаты, потому что именно они избирали его на должность.

Кроме того, был уволен с должности директора КП "Инженерный центр" депутат Киевсовета, председатель земельной комиссии Михаил Терентьев. Сейчас фракция партии "УДАР" начала процедуру отзыва его из депутатов Киевсовета, поскольку он является подозреваемым в уголовном производстве.

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