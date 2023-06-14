Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Бывшему судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу огласили приговор. Высший антикоррупционный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, приговор сегодня вынесла коллегия судей ВАКС.

"... Признать виновным в совершении уголовного преступления... Назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должность судьи... сроком на 3 года", - отметил председательствующий судья.

Также суд изменил Чаусу меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Его взяли под арест в зале суда.

Защита Чауса заявила, что считает приговор необоснованным и будет обжаловать его.

В то же время, прокурор САП заявила, что довольна приговором, а обжаловать его или нет решит уже после того, как ознакомится с полным текстом приговора.

Дело Николая Чауса - что надо знать

До задержания в мае этого года председателя Верховного суда Всеволода Князева на взятке в 2,7 млн долларов Чаус был судьей, уличенным на крупнейшей взятке в Украине.

Его задержали 9 августа 2016 года на получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Полученные деньги тогдашний судья спрятал в двух стеклянных банках, одну из которых закопал на своем дворе.

В сентябре того же года Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Однако Чаус бежал из Украины и скрывался в Молдове.

Уже в июле 2021 года в СБУ заявили, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, который представился Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников спецслужбы.

Как утверждали в СБУ, Чаус предоставил следователям данные о его похищении и лишении свободы. В связи с этим в отношении Чауса "приняты меры для обеспечения его безопасности".

4 августа ВАКС избрал Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет).

15 ноября прокуроры направили обвинительный акт в отношении Чауса в Высший антикорсуд для рассмотрения по существу.

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