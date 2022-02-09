По словам "судьи-баночника", ему дважды делали "успокоительный" укол.

Бывший судья Николай Чаус рассказал о своем похищении из Молдовы. Он говорит, что его били по спине, голове и почкам.

Об этом "судья-баночник" рассказал в интервью народному депутату от партии "Европейская солидарность" Владимиру Арьеву.

По словам Чауса, когда он был в Молдове, куда он бежал из Украины, неизвестные люди его похитили. Мужчины вывезли его в Румынию. Во время похищения, как говорит экс-судья, его били.

"Там (в машине - УНИАН) они положили меня на пол пассажирского сиденья, второй человек сел мне на голову и держал. Когда я пытался вылезти из-под него, то он бил меня кулаками по спине и по почкам. Это продолжалось где-то минут 20, может 30. Потом они меня пересадили в "пирожок"... Они дали мне укол, что бы я не это... Еще связали руки и ноги, тогда мы поехали", - рассказал Чаус.

Также он рассказал, что его везли в машине примерно два часа. Когда Чаус спросил, куда его везут, неизвестные сказали, что он едет в Румынию. Экс-судья пытался убежать. Он попытался развязать себе руки, однако у него ничего не получилось.

По словам Чауса, когда он двигался и пытался освободиться, его били по голове. Потом ему дали еще один "успокоительный" укол.

Читайте такжеЧаус решил вернуться в кресло судьиОб этом экс-судья рассказал после того, как вышел из-под домашнего ареста. Вчера он, по информации источника, внес залог, размер которой составляет 718 тыс. грн.

Почему судят Чауса: что известно о его деле

9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки. Он взял деньги за вынесение приговора в интересах подсудимых, и держал их в стеклянной банке. За это его называют "судьей баночником".

Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус воспользовался судейским правовым иммунитетом и покинул территорию Украины. Его объявили в розыск.

Читайте такжеНАБУ завершило расследование дела Чауса и показало видео передачи ему взятки28 Ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищение Чауса.

17 мая Telegram-канал "ChausUA Николай Чаус" опубликовал видео с Чаусом, который заявил, что сейчас он в безопасности и его никто не похищал. Экс-судья обещал вернуться в Украину в ближайшее время. Жена и адвокаты узнали экс-судью, но считают, что Чауса держали в плену.

19 мая появилось новое видео на котором Чаус говорит, что собирается передать своим друзьям материалы по его похищению в 2016 году. В то же время украинский защитник Чауса не верил в добровольность подобных обращений и подлинность материалов, о которых заявил экс-судья.

31 июля 2021 года в СБУ заявили, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, представившийся Николаем Чаусом. Он попросил вызвать именно сотрудников спецслужбы. Как утверждали в СБУ, Чаус предоставил следователям данные, относительно его похищения и лишения свободы. В связи с этим в отношении Чауса "приняты меры для обеспечения его безопасности".

В то же время СМИ сообщили о том, что Чауса задержали в одном из сел Винницкой области после звонка одного из местных жителей. Правоохранителям Чаус якобы подтвердил свою личность и сообщил, что был похищен неизвестными.

Читайте такжеЭкс-судья Чаус пришел на заседание суда по делу о взятке в бронежилете4 августа Высший антикоррупционный суд отправил экс-судью Николая Чауса под круглосуточный домашний арест. Вчера стало известно, что он внес залог и вышел из-под ареста.