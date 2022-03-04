Участники процесса договорились работать офрекордс, без сообщений в прессе.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что никому не давали мандата высказывать какие-либо позиции относительно переговорного процесса с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Отвечая на вопрос о комментарий советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича о позиции украинской переговорной группы, которая участвует в переговорах с российской стороной, Арахамия отметил: "Мы никому не давали мандата вообще высказывать любые позиции относительно переговорного процесса. Мы сразу же, когда приехали, на первой встрече договорились: работаем жестко. Никаких сообщений в прессу. Фотографируем начало, что начали, потом все покидают территорию переговоров. И после того, в конце раунда, делаем небольшое коммюнике".

Он подчеркнул, что кроме согласованного коммюнике, никаких комментариев.