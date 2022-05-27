По ее словам, Финляндия поддерживает расследование преступлений российских оккупантов.

Ни одно из преступлений, которые российские военные совершили в Украине, не должно остаться без наказания.

Об этом заявила премьер-министр Финляндской Республики Санна Марин во время брифинга после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Мы увидели то, что произошло в результате нападения России на Украну. Мы посетили Бучу и Ирпень. Мы очень сильно разочарованы и очень сожалеем по поводу того, что произошли убийства, произошли пытки, произошли надругательства над людьми, изнасилования. Мы были поражены, но теперь знаем, что можно оставаться людьми перед лицом нечеловеческой несправедливости. И мы теперь знаем, на что способна Российская Федерация. Мы теперь видим, какие преступления влечет за собой империализм, и видим конечную потребность в том, чтобы ни одно из этих преступлений не осталось без наказания. Все, что совершилось в Украине, должно получить надлежащую международную оценку", - сказала она.

По ее словам, Финляндия поддерживает расследование преступлений российских оккупантов.

"Эти преступления не должны остаться безнаказанными и пройти без следа. Все, что нужно сделать на международном уровне, чтобы это осудить и наказать, должно быть сделано", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, Европейский союз, США и Великобритания создали консультативную группу по преступлениям, связанным со зверствами (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA), для координации усилий по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях во время масштабной войны России против Украины.