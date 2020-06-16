Нет денег, нет акций: политолог о "экологических активистах по вызову"

В Украине стали обыденными проплаченные экологические митинги и пикеты, лживые комментарии на ТВ и фейковые новости на сайтах.

Экоактивисты во всем мире выполняют важную роль – в первую очередь, отстаивают экологические права людей и защищают природу от вредного воздействия. Большинство из них действуют, как говорится, по зову души – искренне и обычно безвозмездно. Но в мире, где правят деньги, ожидаемо появились и такие себе "экологические проститутки", которые позорно работают "по вызову" – бизнесменов, политиков или чиновников. Об этом пишет автор статьи 24 канала "Экологические активисты по призыву или "активисты по вызову?".

Проплаченные акции в Украине – давняя проблема, – говорит политолог Дмитрий Купыра. – Их используют разные политсилы, политики или бизнесмены. Если за участие в акции протеста человеку заплатили, то она уже не активист. Это работа. Сейчас общество постепенно переживает такую "форму" протеста. Проплаченности становится все более очевидной...

Другое дело – когда так называемых "активистов" не заинтересовали. Свежий пример – недавние лесные пожары в Чернобыльской зоне. Накануне целые ватаги "экоэкспертов" комментировали, как страшно горят леса в российской Сибири, в американской Калифорнии или в Австралии... А когда беда пришла в Украину – как в рот воды набрали. И это при том, что ситуация – вот она, под боком, проблема – вопиющая и, к сожалению, будет иметь продолжение.

Журналисты сайта 24 телеканала звонили многим экологическим активистам и экспертам относительно комментариев. Но согласились говорить единицы. Большинство отказались – одни "не в теме", остальным "нечего сказать". Неужели? Потому что это про Украину, а не про Россию? Неужели нельзя поставить вопрос ребром: сколько еще будут гореть наши леса? Что нужно делать, чтобы избежать пожаров или хотя бы минимизировать их?

Автор статьи делает вывод: многим так называемым "экоактивистам" тема лесных пожаров в Украине не интересна. Так же, как и тема незаконной вырубки деревьев или, например, гибели уникальной флоры и фауны. Потому что эти темы не дают прямых дивидендов.

Но Дмитрий Купыра отмечает, что уже в скором времени экологическая тема может снова стать "очень актуальной".

Вопросы охраны окружающей среды могут активно использовать уже на ближайших местных выборах, – говорит политолог. – Проплаченные акции протеста на экологическую тематику, скорее, будут до начала кампании, чтобы понижать рейтинги власти.

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