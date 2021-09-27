Президент Эрдоган заявил, что никто не сможет вмешиваться в то, какие системы защиты они покупают и в какой стране.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен закупить у России вторую партию зенитно-ракетных комплексов С-400.

Об этом он заявил в воскресенье в интервью американскому телеканалу CBS, сообщает DW.

"В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие системы защиты мы покупаем, у какой страны и на каком уровне", - сказал Эрдоган.

Отмечается, что это решение может углубить раскол между Турцией и США, а также повлечь новые американские санкции против Анкары.

Читайте такжеВыборы в Германии: Кулеба рассказал, на что рассчитывает УкраинаВ Вашингтоне заявили, что ЗРК С-400 представляют угрозу для американских истребителей F-35 и других систем обороны НАТО.

В Турции уверяют, что не могут закупить системы ПВО ни у кого из союзников по Альянсу в удовлетворительные сроки.

Конфликт из-за закупки ЗРК С-400

Как сообщал УНИАН, в апреле Госдепартамент США после того, как Анкара приобрела у России первую партию ЗРК С-400, ввел санкции в отношении управления оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира и еще трех высокопоставленных турецких чиновников.

Ограничения подразумевают запрет на ввоз в страну технологий из США и на кредиты свыше 10 млн долларов (8,4 млн евро).

Четыре турецких физических лица лишились возможности въезда в США. Их активы в американской юрисдикции заморозили, а гражданам США запретили любые сделки с ними.

Автор: Тамара Отовская