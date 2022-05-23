В комитете говорят, что ведется работа по доставке артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000 и боевой машины пехоты Gepard.

В комитете по обороне Бундестага недовольны темпами поставок оружия в Украину и предлагают назначить специального координатора.

Об этом глава комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила в интервью ntv.

Глава комитета Бундестага выразила сожаление по поводу сбоев в поставках тяжёлого вооружения в Украину. Политик раскритиковала работу федеральной канцелярии из-за этого.

"Я сожалею об этом. Я считаю, что это нужно изменить. … Раздражает то, что могли бы начать несколько недель назад", - сказала она.

Она призвала к созданию координационного центра по поставкам оружия в Украину.

"Ко мне обращается очень много людей, Украина, бундесвер, промышленность, у всех есть интересы", - сказала она.

По ее словам, ведется работа по доставке артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000 и боевой машины пехоты Gepard.

Поставки оружия для ВСУ из Германии: что нужно знать

Ранее украинский посол Андрей Мельник раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца. По его мнению, глава федерального правительства, вероятно, не желает поставлять Украине тяжелое вооружение.

"У нас такое впечатление, что канцлер не хочет делать этого. Есть только семь самоходных гаубиц, но нет ни танков Gepard, ни Leopard 1 ни БМП Marder. Все они уже были выведены из эксплуатации Бундесвером и могут быть переданы нам оборонной промышленностью, без вреда для Германии защищаться", - высказался дипломат.

Германией заблокирована также передача танков Т-72 из Словении.

"Это коварная логика, которая оставляет людей в беде", - отметил Мельник.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал позицию правительства Германии относительно войны России против Украины. Германия "слишком колеблется, чтобы поставить тяжелое вооружение и ввести санкции", считает он.

22 мая федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин запросил у немецкой оружейной промышленности список, какие материалы она может поставить в ближайшее время.

"Украина сделала выбор из этого списка и мы предоставим ей также деньги, необходимые для закупки. Среди всего, как и ранее, вооружение, которое включает противотанковое оружие и средства перехвата, а также боеприпасы и то, что может быть использовано в артиллерийском бою", – отметил Шольц.

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