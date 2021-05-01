Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что пока не стоит ожидать от Европейского союза новых секторальных санкций против России.
Об этом глава МИД рассказал в интервью "Радио Свобода".
"Сейчас не надо их ожидать, но моя цель была в Брюсселе сказать очень простую вещь, что, уважаемые коллеги, начните подготовку секторальных санкций. Во-первых, сам факт, когда российская разведка донесет Путину, что вы в принципе начали над этим работать - это уже будет иметь сдерживающий эффект на Россию. А во-вторых, если, не дай Бог, все-таки начнется война, то вы будете готовы мгновенно эти санкции применить и создать России дополнительные проблемы, а не тратить время на разработку", - отметил министр.
По словам главы МИД, в этом и была "ошибка 2014 года", потому что в начале российской агрессии Евросоюз также не спешил с санкциями, однако все изменилось после трагедии с рейсом MH17.
Читайте такжеУкраина скоро назначит посла при НАТО - кандидатура уже есть"До сбития MH17 европейцы тоже ничего не хотели слышать о каких-то серьезных действенных секторальных санкциях. Но, к сожалению, когда людей убили, их сограждан, то все сомнения исчезли в секунду и мгновенно санкции были введены. Сигнал Украины сейчас очень простой: не тратьте время, будьте готовы, потому что никто не может спрогнозировать, что в голове Путина", - сказал Кулеба.
"Сейчас секторальных санкций не будет, но не дай Бог, если война снова развернется масштабная, то секторальные санкции будут", - добавил глава МИД Украины.
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