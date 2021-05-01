В то же время министр призывает Евросоюз подготовить пакет ограничений на всякий случай, чтобы потом не терять времени.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что пока не стоит ожидать от Европейского союза новых секторальных санкций против России.

Об этом глава МИД рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Сейчас не надо их ожидать, но моя цель была в Брюсселе сказать очень простую вещь, что, уважаемые коллеги, начните подготовку секторальных санкций. Во-первых, сам факт, когда российская разведка донесет Путину, что вы в принципе начали над этим работать - это уже будет иметь сдерживающий эффект на Россию. А во-вторых, если, не дай Бог, все-таки начнется война, то вы будете готовы мгновенно эти санкции применить и создать России дополнительные проблемы, а не тратить время на разработку", - отметил министр.

По словам главы МИД, в этом и была "ошибка 2014 года", потому что в начале российской агрессии Евросоюз также не спешил с санкциями, однако все изменилось после трагедии с рейсом MH17.

Читайте такжеУкраина скоро назначит посла при НАТО - кандидатура уже есть"До сбития MH17 европейцы тоже ничего не хотели слышать о каких-то серьезных действенных секторальных санкциях. Но, к сожалению, когда людей убили, их сограждан, то все сомнения исчезли в секунду и мгновенно санкции были введены. Сигнал Украины сейчас очень простой: не тратьте время, будьте готовы, потому что никто не может спрогнозировать, что в голове Путина", - сказал Кулеба.

"Сейчас секторальных санкций не будет, но не дай Бог, если война снова развернется масштабная, то секторальные санкции будут", - добавил глава МИД Украины.

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Автор: Катерина Комолова