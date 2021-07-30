Должность посла Украины при Организации Североатлантического договора оставалась вакантной с августа 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Наталью Галибаренко главой Миссии Украины при НАТО.

Соответствующий указ №334/2021 от 30 июля размещен на сайте главы государства.

"Назначить Галибаренко Наталью Николаевну главой Миссии Украины при НАТО", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, до августа 2019 года послом Украины при НАТО был Вадим Пристайко, но с тех пор нового посла Украины при НАТО не назначали.

Новая глава Миссии Украины при НАТО

Галибаренко, 1978 года рождения, окончила Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

На дипломатической службе находится с 2000 года. В частности, с октября 2012 года по март 2014 года была заместителем постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене (Австрия).

С марта 2014 года до декабря 2015 года – первый заместитель министра иностранных дел.

С августа 2015 года до июля 2020 года занимала пост посла в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Автор: Константин Гончаров