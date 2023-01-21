За время совместной работы дальнейшие перспективы Украины войти в Североатлантический альянс станут яснее, уверены в Кабмине.

НАТО пригласило Украину вместе с другими партнерами присоединиться к формированию стратегической концепции Альянса до 2030 года. Документ будет определять политику НАТО на все следующее десятилетие.

Об этом после поездки в штаб-квартиру Альянса сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее убеждению, за время совместной работы дальнейшие перспективы Украины войти в Североатлантический альянс станут яснее.

"Как в Украине, так и в столицах стран Альянса есть понимание, что общие вызовы, которые сегодня встали перед демократиями, требуют общего ответа. Благодарны за вступление партнеров в формирование стратегической концепции НАТО до 2030 года. Важно иметь совместное видение. Предложения Украины к концепту, в частности, будут базироваться на опыте противостояния гибридной агрессии в течение последних 7 лет. Страны Альянса уже сказали "нет" агрессору на его ультиматумы по расширению НАТО. Надеемся, что новая концепция даст стратегическую ясность относительно отношений Украина-НАТО до 2030 года. Мы хотели бы видеть решительную приверженность политике открытых дверей НАТО и усилению восточного фланга Альянса", – отметила Стефанишина.

Напомним, в январе Россия направила Западу свой ультиматум по интеграции Украины в НАТО, который назвала "гарантиями безопасности". В Москве убеждены, что войска Альянса в Восточной Европе угрожают их нацбезопасности.

Под предлогом "защиты безопасности РФ российские чиновники регулярно угрожают военной интервенцией на территорию Украины.

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