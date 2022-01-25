Часть депутатов в сессионном зале в ответ скандировала "Ганьба".

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич на белорусском языке поблагодарил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за аварийную помощь украинской энергосистеме.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление он сделал с трибуны Верховной Рады Украины.

"Снова нашей электростанции, нашей мощности не хватает, чтобы обеспечить нашу энергетическую систему. И кто нам помогает? Тот Лукашенко, которого власть не признает, но который сказал: "Я помогу украинцам", - заявил Шуфрич.

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Депутат добавил, что хочет "исправить очередную ошибку" своих коллег, и далее поблагодарил Лукашенко на белорусском языке.

"Бацька Лукашэнка, сапраўдны прэзідэнт, дзякуй за дапамогу (Бацька Лукашенко, настоящий президент, благодарю за помощь - УНИАН)", - сказал он и призвал всех поблагодарить за помощь "белорусских соседей"

Часть депутатов в зале возмутились, начали свистеть, перебивая Шуфрича, и выкрикивать "Ганьба!".

Спикер парламента Руслан Стефанчук призвал Шуфрича выступать по теме закона, который сейчас рассматривается - по стимулированию развития украинского книгоиздания и книгораспространения (№6287).

"Я думаю, с бацькой разберутся там", - прокомментировал Стефанчук.

Как сообщал УНИАН, Беларусь 25 января с 11:00 до 18: 00 оказывает аварийную помощь украинской энергосистеме. Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны в рамках двустороннего Договора о предоставлении аварийной помощи. Максимальная мощность составит 150 МВт.

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