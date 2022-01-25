Максимальная мощность составит 150 МВт.

Беларусь 25 января с 11:00 до 18:00 оказывает аварийную помощь украинской энергосистеме.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минэнерго Беларуси.

"Предоставление электрической мощности осуществляется на запрос украинской стороны 25 января с 11:00 до 18:00 в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраина увеличила импорт электроэнергии из России и Беларуси

Отмечается, что максимальная мощность составит 150 МВт.

Аварийная помощь:

2 ноября 2021 года Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Беларуси объемом 500 МВт и из Словакии, через Бурштынский энергоостров, объемом 100 МВт.

Потребность в аварийной помощи возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме.

Украина трижды за 2021 год просила аварийные поставки электроэнергии.

Экспорт и импорт электроэнергии:

Украина в 2020 году сократила экспорт электроэнергии в денежном выражении по сравнению с 2019 годом на 25,9% - до 280,8 млн долл.

Расходы на импорт электроэнергии в Украину по итогам 2020 года выросли на 8,4% - до 131,6 млн долл.

1 февраля 2021 года Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России из-за дефицита электричества в пиковый зимний период. Поставки осуществлялись в феврале, марте, апреле и мае.

В конце мая Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила до ноября импорт в Украину российской и белорусской электроэнергии.

19 января 2022 года Украина увеличила импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Угроза веерных отключений в Украине: