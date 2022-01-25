Беларусь 25 января с 11:00 до 18:00 оказывает аварийную помощь украинской энергосистеме.
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минэнерго Беларуси.
"Предоставление электрической мощности осуществляется на запрос украинской стороны 25 января с 11:00 до 18:00 в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что максимальная мощность составит 150 МВт.
Аварийная помощь:
2 ноября 2021 года Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Беларуси объемом 500 МВт и из Словакии, через Бурштынский энергоостров, объемом 100 МВт.
Потребность в аварийной помощи возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме.
Украина трижды за 2021 год просила аварийные поставки электроэнергии.
Экспорт и импорт электроэнергии:
Украина в 2020 году сократила экспорт электроэнергии в денежном выражении по сравнению с 2019 годом на 25,9% - до 280,8 млн долл.
Расходы на импорт электроэнергии в Украину по итогам 2020 года выросли на 8,4% - до 131,6 млн долл.
1 февраля 2021 года Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России из-за дефицита электричества в пиковый зимний период. Поставки осуществлялись в феврале, марте, апреле и мае.
В конце мая Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила до ноября импорт в Украину российской и белорусской электроэнергии.
19 января 2022 года Украина увеличила импорт электроэнергии из России и Беларуси.
Угроза веерных отключений в Украине:
- Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорил, что Украине ближе к январю-февралю грозят веерные отключения электроэнергии. По его мнению, в течение двух месяцев на всей территории нашего государства будут ощущаться огромные проблемы с поставками электроэнергии.
- 11 ноября 2021 года мэр столицы Виталий Кличко заявил о высокой вероятности веерных отключений в Киеве.
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- 28 декабря 2021 года министр энергетики Герман Галущенко отмечал, что проведение ремонтных работ в отопительный период с отключением потребителей является недопустимым.
- С 28 по 31 декабря в Киеве и области были проведены массовые отключения электричества. Без света были сотни домов. Компании-поставщики заявили, что отключение электроэнергии было связано с плановым проведением ремонтных работ.
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