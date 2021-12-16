Скрыпин призвал Шуфрича покаяться перед Украиной.

Журналист Роман Скрыпин напомнил нардепу от пророссийской ОПЗЖ Нестора Шуфрича его политическое прошлое в "Партии регионов", обвинив его и членов этой политсилы в российской агрессии.

Это произошло в прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" в эфире телеканала "1+1".

Скрыпина возмутили размышления депутата о возможном российском вторжении в Украину.

"Что вы несете? За нас никто не будет воевать, это понятно. Для чего эта манипуляция? Вы же знаете это. Для чего эта претензия к европейцам или американцам? Они начали войну, или "москали"? Вы тогда мне в 2014 году сказали: Мы потеряли Крым. Что значит потеряли? Он отпал? Вы до сих пор не можете сказать, что у нас война. Она началась в 2014 году с оккупации Крыма, с вторжения России. Вы тогда говорили: что делать, стрелять в них? Так, стрелять", - эмоционально заявил Скрыпин.

Читайте такжеМосейчук перебила Шуфрича, упрекнув его "арестантом" Медведчуком (видео)

Он также напомнил ему пророссийскую риторику ОПЗЖ.

"Вы до сих пор не определились, вся ваша партия, что вы привели войну за руку в Украину, всеми своими усилиями. Вы теперь партия мира? Нет, вы виновники этой войны. Что вы плетете? Кто за нас будет воевать? Мы будем сами воевать. Но войну развязала Россия... Вы станьте на колени и покайтесь перед всей Украиной", - обратился он к нардепу.

После перерыва Шуфрич попытался ответить журналисту.

"Я всегда буду защищать право журналиста высказать свою позицию, если эта позиция не противоречит действующим законам Украины и, соответственно, не является призывами к вражде. Но я оставляю за собой и право воспринимать или не воспринимать эту позицию", - заявил он.

Отметим, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что кроме ОПЗЖ российские войска в Украине никто не ждет.

Автор: Виолетта Орлова