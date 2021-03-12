В частности это преследование несогласных с оккупацией полуострова активистов, незаконный призыв крымчан в армию РФ, нечеловеческие условия в местах несвободы, а также пытки и давление на заключенных.

В Организации Объединенных Наций рассказали об основных нарушениях прав человека в оккупированном Крыму.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила помощница генсекретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Кэрис во время неформального онлайн-заседания ООН на тему "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины".

Она напомнила, что с марта 2014 года ООН мониторила ситуацию в оккупированном Крыму и продолжает это делать.

Однако из-за отсутствия доступа Мониторинговой миссии ООН на полуостров работать приходится удаленно, проводя интервью и опросы крымчан, которые стали жертвами пыток и права которых нарушили, а также анализируя публичную информацию и официальную статистику оккупационной власти.

"Мы продолжаем получать сообщения о пытках и давлении от "силовиков" и "полиции" в Крыму. В частности, лиц, удерживаемых в местах несвободы", - сообщила помощница генсека ООН.

Она подчеркнула, что такие случаи не расследуются и ни один виновный в пытках и нарушениях прав человека не получил наказания.

Кроме того, родственники и бывшие заключенные жалуются на условия содержания в местах несвободы, в частности, антисанитарию, отсутствие вентиляции, высокую влажность, неоказание медицинской помощи и прочее.

"РФ продолжает применять свое уголовное законодательство на полуострове в нарушение норм международного права... В частности, преследуя крымских активистов, критикующих оккупационные власти, и граждан за якобы участие в организациях, в том числе религиозных и политических, которые в России запрещены и признаны террористическими, однако на территории Украины разрешены", - добавила Брандс Кэрис, уточнив, что большинство крымчан, которые подвергаются преследованиям, - это крымские татары.

По ее словам, давление оказывается и на местных журналистов, некоторых из них обвиняют в экстремизме, других депортируют с полуострова и запрещают въезд.

Представительница генсекретаря ООН добавила, что оккупационные власти оказывают большое давление на украинскую церковь в Крыму и верующих Крымской епархии ПЦУ.

Она также напомнила, что Россия незаконно осуществляет призыв крымчан на службу в свою армию, а за уклонение от призыва привлекает их к ответственности.

Как сообщал УНИАН, по данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сегодня во временно оккупированном Крыму и на территории Российской Федерации в местах несвободы незаконно удерживаются 114 граждан Украины, большинство из них, 78 - крымскотатарской национальности.

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Автор: Антонина Доломанжи