Во время пребывания в Одессе подозреваемый вместе с сообщниками напал на сотрудника правоохранительного органа.

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук объявлен в международный розыск.

"Работники ГБР под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора объявили в международный розыск подозреваемого в нападениях на граждан действующего народного депутата", - говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

Напоминается, что 25 августа Генпрокурор Андрей Костин сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины, который участвовал в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя, покушении на похищение огнестрельного оружия и тому подобное.

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По данным следствия, во время пребывания в Одессе подозреваемый вместе с сообщниками напал на сотрудника правоохранительного органа, который выполнял на тот момент свои служебные обязанности. При этом нардеп умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить у него оружие.

"В другом случае - в Киеве у депутата возникла ссора с одним из граждан, во время которой он нанес мужчине несколько ударов, в частности в голову. Согласно заключению эксперта, потерпевшему были причинены телесные повреждения средней тяжести", - говорится в сообщении.

Как отметили в Офисе генпрокурора, процедуру розыска Дмитрука инициировали прокуроры. Также внесено в Печерский районный суд Киева ходатайство, подписанное Генеральным прокурором, по избранию подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Народный депутат Украины был вызван на допрос к следователю, однако в установленное время не явился и не сообщил причину неявки", - напомнили в ОГП.

Дело Артема Дмитрука - что известно

Как сообщал УНИАН, ГБР возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим нардепом Артемом Дмитруком. Продолжаются неотложные следственные действия по выяснению, каким образом депутат пересек границу и кто ему в этом помогал.

Позже скандальный депутат заявил, что его семью пытались похитить на территории Европы. В частности, речь шла о его матери, жене и двух маленьких детях, которых якобы пытались украсть из отеля в Европе.

В то же время генеральный прокурор Украины Андрей Костин отметил, что Артем Дмитрук "просто как по маслу перешел нелегально государственную границу". Генпрокурор заверил, что уголовное производство было начато сразу, как стало известно о нелегальном пересечении границы нардепом.

Позже стало известно, что Дмитрук не сообщал, что является украинским депутатом, когда пересекал границу с Молдовой, поэтому там его приняли как обычного гражданина, который покинул территорию, где идет война.

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