Нардеп от ОПЗЖ за год получил от Харьковского горсовета 250 тысяч гривень как "почетный гражданин"

Стипендии “почетного гражданина Харькова”, судя по декларациям на сайте НАПК, в прошлом году получили и такие нардепы ВРУ 8-го созыва, как Михаил Добкин, Виктор Остапчук и Владимир Мисик.

Народный депутат из фракции ОПЗЖ Александр Фельдман в 2019 году получил от Харьковского горсовета 250 тыс. грн стипендии как “почетный гражданин Харькова”.

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Об этом сообщает движение «Честно», ссылаясь на данные последней ежегодной декларации парламентария.

В целом в течение 2015-2019 годов Фельдман, как свидетельствуют его декларации на сайте НАПК, получил более 828 тыс. грн стипендии. Нардеп мог отказаться от этих средств, оставив их в бюджете Харькова.

Вместе с тем в 2018 году Фельдман начал предоставлять денежную стипендию выпускникам школ Харьковщины, которые сдали ВНО на максимальный балл.

По информации СМИ, средства на эту стипендию были использованы именно со стипендии “почетного гражданина Харькова”, которую нардеп получает из бюджета города.

Стипендии “почетного гражданина Харькова”, судя по декларациям на сайте НАПК, в прошлом году получили и такие нардепы ВРУ 8-го созыва, как Михаил Добкин, Виктор Остапчук и Владимир Мисик.

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