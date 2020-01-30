Добкин отпраздновал 50-летие на Мальдивах

Юбилей экс-депутат отпраздновал в кругу родных и близких на берегу Индийского океана.

Бывший народный депутат и экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин отметил свой 50-летний юбилей на Мальдивских островах.

На побережье Индийского океана с ним находились родные и друзья, пишет "Страна". В том числе - дочь Алла, сын Николай, мама Алла и брат Дмитрий. Как отмечается, также на дне рождении присутствовал телеведущий Алексей Дивеев-Церковный, крестник Михаила Добкина.

На своей странице в Instagram Добкин похвастался подаренным сертификатом на мотоцикл Indian Challenger Limited 2020, стоимость которого составляет не менее 28 тысяч долларов.

Также экс-нардеп показал набор конфет ручной работы, презентованный, по его словам, друзьями из оккупированного Луганска.

Как сообщал УНИАН, ранее Добкин почти за полмиллиона гривень выкупил 700-килограммовый Орден Победы, снятый с Монумента Славы во Львове.