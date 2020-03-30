"Темный рыцарь": Тимошенко пришла в Раду в черных перчатках и маске (фото)
15:13, 30 марта 2020Политика
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Председатель партии "Батькивщина" предстала в новом образе.
Юлия Тимошенко надела черную маску / фото: facebook.com/yan.dobronosov
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду в новом образе.
Соответствующие фото опубликовал фотограф Ян Доброносов на странице в Facebook.
Тимошенко надела черное платье на молнии, а также черные перчатки и маску.
"Госпожа?", "Ей так идет!", "Сорок оттенков серого", "Темный рыцарь", "Миледи", "Правильно, она в зоне риска", "Каждой бы женщине в ее возрасте выглядеть так", - комментируют подписчики.
facebook.com/yan.dobronosov
facebook.com/yan.dobronosov
Ранее УНИАН также сообщал о том, что заседания комитетов ВР предлагается проводить по видеосвязи.
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