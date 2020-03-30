"Темный рыцарь": Тимошенко пришла в Раду в черных перчатках и маске (фото)

Председатель партии "Батькивщина" предстала в новом образе.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду в новом образе.

Соответствующие фото опубликовал фотограф Ян Доброносов на странице в Facebook.

Тимошенко надела черное платье на молнии, а также черные перчатки и маску.

"Госпожа?", "Ей так идет!", "Сорок оттенков серого", "Темный рыцарь", "Миледи", "Правильно, она в зоне риска", "Каждой бы женщине в ее возрасте выглядеть так", - комментируют подписчики.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что заседания комитетов ВР предлагается проводить по видеосвязи.