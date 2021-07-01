В" Нафтогазе " заявили, что предписание противоречит законодательству.

Предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) председателю наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Клэр Споттисвуд с требованием прекратить контракт с главой правления «Нафтогаза» Юрием Витренко противоречит законодательству и будет оспорено в суде.

Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза» со ссылкой на слова председателя правления госкомпании Юрия Витренко.

«Почему НАЗК не обращается в суд для прекращения соответствующего контракта, а играется в политику, и в чьих интересах это происходит? Почему до сих пор Нацагентство не реализовало предоставленное законом право на обращение в суд, а штампует предписания, умышленно углубляя конфликт, автором которого являются они сами?", - сказал он.

В пресс-службе отмечают, что, согласно действующему законодательству, такой способ реагирования НАЗК на нарушения как предписание не предусмотрен в случае применения статей 26 и 67 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Законом Украины "О предотвращении коррупции" в части 2 статьи 26 предусмотрено, что нарушение пункта 1 части 1 этой статьи в части ограничения по заключению трудового договора (контракта) является основанием для прекращения соответствующего договора.

Правовые действия в сфере предпринимательской деятельности, совершенные с нарушением требований пункта 1 части 1 настоящей статьи, могут быть признаны недействительными.

В то же время, в случае выявления нарушений, предусмотренных частью первой настоящей статьи, Национальное агентство обращается в суд для прекращения трудового договора (контракта), признания сделки недействительной.

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Предписание НАПК по Витренко

1 июля Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) направило предписание председателю наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Клэр Споттисвуд с требованием прекратить контракт с главой правления «Нафтогаза» Юрием Витренко.

5 июня глава НАЗК Александр Новиков заявил, что распоряжение правительства о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", как и контракт с ним, должны быть отменены как незаконные.

В НАПК считают, что во время выполнения полномочий и. о. министра энергетики Витренко системно участвовал в подготовке решений относительно деятельности "Нафтогаза", что является нарушением при назначении его на должность.

В середине июня Окружной административный суд Киева остановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на имя премьер-министра Украины Дениса Шмигаля.

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Автор: Игорь Орел