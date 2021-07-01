Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило предписание председателю наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Клэр Споттисвуд с требованием прекратить контракт с главой правления «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Об этом сообщается на сайте НАПК.
«1 июля Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило предписание председателю наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Клэр Споттисвуд. В предписании НАПК требует прекратить контракт № 1 с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» на основании ч. 2 ст. 26 Закона Украины «О предотвращении коррупции», - сказано в сообщении.
Читайте такжеЖурналистка набросилась с сумкой и кулаками на "слугу" Потураева в Раде (видео)Отмечается, что предписание было составлено после ознакомления НАПК с пояснениями, предоставленными Кабинетом Министров Украины (КМУ) в Окружной административный суд города Киева. В пояснениях КМУ указал, что для прекращения контракта необходимо решение наблюдательного совета общества.
В НАПК напомнили, что 14 июня агентство, в результате мониторинга соблюдения законодательства о предотвращении конфликта интересов, выявило нарушения в деятельности бывшего заместителя министра энергетики Украины, который сейчас занимает должность председателя правления «Нафтогаза». В связи с этим НАПК внесло предписание КМУ.
Так, Закон Украины «О предотвращении коррупции» предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно участвовать в руководстве организациями, на которые оно могла влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения. В то же время, работая в Минэнергетики, бывший замминистра системно принимал участие в подготовке решений по деятельности «Нафтогаза». Следовательно, его назначение на должность председателя правления нарушает закон.
"Отметим, что для того, чтобы выполнить закон и прекратить незаконный контракт с главой НАК «Нафтогаз Украины», в целом не нужно никаких предписаний. Однако когда закон не выполняется, то НАПК обязано реагировать на такие нарушения», - сказано в сообщении.
Читайте также"Будет более 240": в "Слуге народа" дали прогноз по законопроекту об олигархахКак сообщал УНИАН, 15 июня глава НАПК Александр Новиков заявил, что распоряжение правительства о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", как и контракт с ним, должны быть отменены как незаконные.
В НАПК считают, что во время выполнения полномочий и. о. министра энергетики Витренко системно участвовал в подготовке решений относительно деятельности "Нафтогаза", что является нарушением при назначении его на должность.
Ранее политолог и руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко уже комментировал этот вопрос. Эксперт считает, что ситуация с предписанием НАПК на Витренко может быть спровоцирована политическими амбициями главы агентства Новикова.
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