Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило предписание председателю наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило предписание председателю наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Клэр Споттисвуд с требованием прекратить контракт с главой правления «Нафтогаза» Юрием Витренко.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

«1 июля Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило предписание председателю наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Клэр Споттисвуд. В предписании НАПК требует прекратить контракт № 1 с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» на основании ч. 2 ст. 26 Закона Украины «О предотвращении коррупции», - сказано в сообщении.

Читайте такжеЖурналистка набросилась с сумкой и кулаками на "слугу" Потураева в Раде (видео)Отмечается, что предписание было составлено после ознакомления НАПК с пояснениями, предоставленными Кабинетом Министров Украины (КМУ) в Окружной административный суд города Киева. В пояснениях КМУ указал, что для прекращения контракта необходимо решение наблюдательного совета общества.

В НАПК напомнили, что 14 июня агентство, в результате мониторинга соблюдения законодательства о предотвращении конфликта интересов, выявило нарушения в деятельности бывшего заместителя министра энергетики Украины, который сейчас занимает должность председателя правления «Нафтогаза». В связи с этим НАПК внесло предписание КМУ.

Так, Закон Украины «О предотвращении коррупции» предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно участвовать в руководстве организациями, на которые оно могла влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения. В то же время, работая в Минэнергетики, бывший замминистра системно принимал участие в подготовке решений по деятельности «Нафтогаза». Следовательно, его назначение на должность председателя правления нарушает закон.

"Отметим, что для того, чтобы выполнить закон и прекратить незаконный контракт с главой НАК «Нафтогаз Украины», в целом не нужно никаких предписаний. Однако когда закон не выполняется, то НАПК обязано реагировать на такие нарушения», - сказано в сообщении.

Читайте также"Будет более 240": в "Слуге народа" дали прогноз по законопроекту об олигархахКак сообщал УНИАН, 15 июня глава НАПК Александр Новиков заявил, что распоряжение правительства о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", как и контракт с ним, должны быть отменены как незаконные.

В НАПК считают, что во время выполнения полномочий и. о. министра энергетики Витренко системно участвовал в подготовке решений относительно деятельности "Нафтогаза", что является нарушением при назначении его на должность.

Ранее политолог и руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко уже комментировал этот вопрос. Эксперт считает, что ситуация с предписанием НАПК на Витренко может быть спровоцирована политическими амбициями главы агентства Новикова.

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Автор: Игорь Орел