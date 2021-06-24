Новые санкционные положения по отслеживанию "грязных денег" в "Северном потоке-2" в рамках "Акта Магнитского" могут помочь в борьбе с российским газопроводом.

Комитет по международным отношениям Сената США единогласно поддержал законопроект об оценке проекта «Северный поток-2» на предмет коррупции и, в случае выявления правонарушений, наложении санкций на связанных с ними физических и юридических лиц.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» со ссылкой на председателя правления компании Юрия Витренко.

По словам Витренко, такое решение американские парламентарии приняли во вторник, а рассмотрение документа Сенатом и Палатой представителей ожидается в ближайшее время.

"Эти американские законодательные инициативы важны для Украины в нескольких аспектах. Во-первых, они показывают, что позиция Конгресса по «Северному потоку-2» не изменилась: российская труба рассматривается как угроза. Во-вторых, поправку против «Северного потока-2» продвигали сенаторы как из демократического, так и из республиканского лагеря... Ну и, наконец, это законодательство может стать реальным инструментом противодействия грязным деньгам в этом российском геополитическом проекте», - сказал Витренко.

Законопроект предусматривает, что государственный секретарь США, по согласованию с министром финансов США, на постоянной основе будет осуществлять оценку «Северного потока-2» и отчитываться о наличии коррупционных схем, а также об иностранных лицах, причастных к коррупционным действиям, с целью потенциального наложения санкций.

В случае выявления правонарушений, под санкции могут попасть, в частности, компании, задействованные в процессе планирования, строительства и эксплуатации газопровода «Северный поток-2». Наложение санкций будет происходить в рамках «Акта Магнитского» по соблюдению прав человека.

«В этом контексте стоит вспомнить скандальный отчет независимых аналитиков Sberbank CIB в 2018 году, которые пришли к выводу, что главными выгодоприобретателями строительства трех экспортных российских трубопроводов: в Китай («Сила Сибири») и Европу («Северный поток-2» и «Турецкий поток») являются не его акционеры, а подрядчики, среди которых «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» (около 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье). Кстати, аналитиков после публикации отчета уволили», - добавил Витренко.



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Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Строительство газопровода в обход Украины планировали завершить до конца 2019 года вместе с уже существующим «Северным потоком-1». Его сооружение приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Читайте такжеПАСЕ осудила Россию за преследование крымских татар и нарушения прав человека в КрымуСекретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские дипломаты делают все возможное, чтобы остановить запуск «Северного потока-2». По его словам, препятствовать этому проекту сложно, поскольку на территории Европы есть мощные игроки, которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ.

Президент Украины Зеленский убежден, что после запуска «Северного потока-2» Россия приложит все усилия, чтобы не продлевать действующий контракт на транзит газа через Украину.

Ранее уже стало известно о том, что госсекретарь США призвал Меркель уменьшить для Украины риски от "Северного потока-2". Блинкен подчеркнул, что США продолжает выступать против этой магистрали.

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Автор: Игорь Орел