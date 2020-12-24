Львиная доля расходов бюджета Киева на 2021 год предполагается на поддержку врачей, учителей и другие социальные категории.

Партия Порошенко "Европейская солидарность" заявила, что они не готовы голосовать за социально ориентированный бюджет Киева на 2021 год потому, что не учтены "интересы".

Об этом написал на своей странице в Фейсбук директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Он напомнил, что сегодня Киев голосует бюджет на 2021-й год.

"Так вот: партия Порошенко "Европейская солидарность", а именно Марина Порошенко, заявила, что они не готовы голосовать. Отличный "подарок" киевлянам под Новый год. Причина: не учтены "интересы". Понятно, о каких интересах ЕС идет речь. Уже привычно, что в выборе: интересы людей или жадность, ЕС выбрала второе. Теперь наблюдаем, как "Европейская солидарность" объяснит киевским врачам, почему голосовала против 5000 грн доплат за их борьбу с коронавирусом", – написал Карасев.

Эксперт отметил, что бюджет Киева на 2021 год назвали социально ориентированным, потому что львиная доля расходов припадает на поддержку врачей, учителей и другие социальные категории.

"Например, образование – 24,7 млрд грн, это почти половина от бюджета в целом. Это помимо прочего надбавки учителям, реконструкция учебных заведений и тд. Здравоохранение – 5,7 млрд грн. И доплаты к зарплате по 5000 грн врачам. Соцзащита – более 5 млрд грн", – подчеркнул Карасев.

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Автор: УНИАН