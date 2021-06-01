В понедельник, 1 июня, в День защиты детей, Женское движение "За Майбутнє" совместно с руководителями и представителями органов местной власти из разных регионов Украины посетили Волынское областное территориальное медицинское объединение защиты материнства и детства, которое считается одним из самых современных в стране.

Во время поездки делегация инициировала менторскую программу по основанию таких центров в других областях Украины.

Об этом сообщила лидер женского движения "За Майбутнє" Ирина Суслова.

"Сейчас заведение является одним из самых современных в регионе, и аналогов ему трудно найти в Украине! Мы уже собирали представителей областных органов власти из разных уголков Украины на двухдневный интенсив, чтобы ознакомить их с работой центра. Но в этот раз мы решили пойти дальше, и не просто рассказать об этапах реализации такого масштабного проекта, а стать наставником и помочь с интеграцией похожих проектов в любой области, которая этого пожелает», – пояснила Ирина Суслова.

Среди главных преимуществ центра то, что здесь способны принимать роды с 22 недель. А значит, есть возможность спасать новорожденных с экстремально малым весом – «рекордом» стало спасение младенца, который родился с весом около 420 гр. Кроме того центр имеет в распоряжении новейшее оборудование (мобильный рентген-аппарат, транспортный аппарат ИВЛ), а также – 11 родильных залов, отделения интенсивной терапии для мам, современную реанимацию и многое другое.

Волынский перинатальный центр в 2019 году открыли благодаря софинансированию из областного и государственного бюджетов. В то время Волынский облсовет возглавлял нынешний лидер партии «За Майбутнє» Игорь Палица.

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Перевод: Иван Бойко