Он отмечает, что в истории КС были разные по качеству и содержанию решения, но "никогда ранее эти решения не принимались в условиях столь явного конфликта интересов и личной заинтересованности судей".

Председатель Конституционного суда Украины (2018-2019 годов) Станислав Шевчук призывает судей КС уйти в отставку.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Сегодняшний конституционный кризис требует неординарного, смелого и, в то же время, взвешенного и ответственного решения. В истории КСУ были разные по качеству и содержанию решения, но никогда ранее эти решения не принимались в условиях столь явного конфликта интересов и личной заинтересованности судей. Суд фактически превратился в закрытую преступную касту, которая сама себя наделила надконституционными полномочиями во избежание какой-либо ответственности", - говорится в заметке.

Шевчук отмечает, что приходится констатировать, что нынешние судьи Конституционного суда "потеряли авторитет у граждан Украины, не способны выступать защитниками конституционного строя и не могут быть арбитрами между властью и обществом".

"Уверен, что сейчас, как никогда, нужна консолидация гражданского общества и политикума вокруг президента для сохранения нашего государства, потому что иначе нас ждет полномасштабный коллапс государственной власти и распад страны", - отметил экс-председатель суда.

"Обращаюсь к судьям КСУ: вспомните о собственном достоинстве, не цепляйтесь за должности любой ценой, проявите мудрость и мужество. Подайте в отставку! Граждане Украины оценят это", - подчеркнул Шевчук.

Он также высказал мнение, что Украине необходима срочная конституционная реформа, которая "положит конец квотности и кулуарщине" при назначении судей КСУ, обеспечит прозрачность и эффективность рассмотрения конституционных обращений, качество и высокий профессиональный уровень принятых решений, а главное - "вернет гражданам уважение и доверие к главному и единственному органу конституционного контроля".

Скандальное решение КСУ: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий), как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Татьяна Поляковская