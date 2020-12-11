Автор петиции считает, что после многочисленных скандалов вокруг НАБУ, низкой эффективности работы и политической ангажированности, а также ряда обвинений в совершении уголовных правонарушений, Сытник не имеет права оставаться директором антикоррупционного бюро.



Президента Владимира Зеленского призывают инициировать увольнение директора НАБУ Сытника с занимаемой им должности. Соответствующая петиция на сайте президента была зарегистрирована вечером 10 декабря.

В ней указывается, что общество устало от того, что НАБУ занимается собственным пиаром, а не реальной борьбой с коррупцией, погрязло в многочисленных скандалах и обвинениях в низкой эффективности и политической ангажированности, а против директора НАБУ Артема Сытника выдвинуто ряд серьезных обвинений в совершении уголовных правонарушений, пишет Обозреватель.

Так Артема Сытника обвиняют в продаже земельного участка в оккупированном Севастополе по российским законам за 40000 долларов, что не отражено в декларации директора НАБУ (по этим фактам ГБР открыло уголовное производство). Также Артем Сытник признан решением суда коррупционером и внесен в официальный реестр коррупционеров НАПК. Кроме того, по сообщениям СМИ, следствием доказаны факты влияния Артема Сытника на принятие решений хозяйственными судами в интересах своих близких и друзей. Следователи также пришли к выводу, что еще будучи адвокатом, он готовил проекты решений судов, которые затем объявлялись слово в слово в судебных заседаниях. Также он готовил и направлял по электронной почте проекты процессуальных документов следственных и прокуроров, которые потом ими подписывались.

В петиции говорится, что Артемом Сытником был нивелирован огромный кредит доверия, который общество давало антикоррупционным органам Украины, а в самом НАБУ процветает кумовство и круговая порука. В петиции просят президента в соответствии с действующими нормами украинского законодательства инициировать увольнение директора НАБУ Сытника с занимаемой им должности.

Напомним, что в ноябре этого года еще одна петиция об отставке Артема Сытника с должности директора НАБУ набрала 27 000 голосов при необходимых 25 000. Однако по неизвестной причине была засчитана только половина голосов, и петиция была отклонена без объяснений со стороны Офиса Президента. Кроме того, СМИ выяснили, что уже засчитанные за петицию голоса на следующий день просто “срезались”.

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Автор: УНИАН