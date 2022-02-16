Она отмечает, что Украина "не пойдет ни на какие уступки".

На саммите НАТО в Мадриде Украина хочет увидеть перспективу своего членства в организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Телемарафона национального единства сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Готовясь к мадридскому Саммиту НАТО, который состоится уже в июне этого года, Украина поставила очень простое условие странам НАТО. Конечно, мы понимаем, что членом НАТО в этот день мы не станем, но утверждая стратегию на следующие 10 лет, каким видит себя НАТО, какой НАТО видит безопасность, мы хотим видеть перспективу членства", - подчеркнула Стефанишин.

В то же время она добавила, если там не будет такого "жесткого вординга", то "это, по нашему мнению, и будут те юридические гарантии, которых требует Россия (относительно невступления Украины в НАТО - УНИАН)".

"Поэтому наша позиция однозначна, она твердая. И это заставляет тех же международных партнеров быть более гибкими в своих диалогах с Россией, и более жесткими в этих диалогах. Потому что есть понимание, что Украина не пойдет ни на какие уступки",- подытожила вице-премьер.

Украина в НАТО - что известно

По итогам саммита НАТО в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом Альянса с помощью реализации Плана действий по членству.

Президент США Джо Байден заявил, что оккупация РФ части украинских территорий не влияет на вступление в НАТО, но Украина должна избавиться от коррупции и соответствовать определенным критериям.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО в 2022 году предоставить Украине ПДЧ.

1 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии того, что Украина не станет членом НАТО.

В свою очередь генсек альянса Йенс Столтенберг неоднократно подчеркивал, что НАТО не пойдет на уступки Москве в вопросе членства Украины в Альянсе, потому что Киев имеет право на защиту.

14 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос членства Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня.

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