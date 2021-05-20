Из напитков представителям медиа предлагают воду, кофе, чай и соки.

На итоговой пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского по результатам двух лет его работы в должности журналистам устроили фуршет.

Как передает корреспондент УНИАН, из напитков представителям медиа предлагают воду, кофе, чай и соки, из еды - круассаны, печенье и пирожные.

Как сообщал УНИАН, итоговая пресс-конференция президента Украины запланирована сегодня на 12:00.

В Офисе главы государства заверили, что она будет проведена с соблюдением всех необходимых карантинных противоэпидемических мер, продлится 2-2,5 часа, а модерацией, скорее всего, будет заниматься директор коммуникационного директората ОПУ Ирина Победоносцева.

Пресс-конференция Владимира Зеленского: что известно

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Автор: Антонина Доломанжи