Глава МВД подчеркнул, что реформы в его ведомстве будут продолжены, несмотря на попытки запугать команду президента.

Попытка умышленного убийства первого помощника президента Сергея Шефира не остановит борьбу с организованной преступностью в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Хочу подчеркнуть, что целью данного преступления было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины, и также отмечаю, что команду президента не напугать. Те реформы, которые начаты, в том числе по борьбе с организованной преступностью, они будут продолжены", - подчеркнул Монастырский.

Он подчеркнул, что выстрелы нападавшими осуществлялись с той целью, чтобы остановить автомобиль.

"И мы понимаем, что если бы остановился автомобиль через 50 или 100 метров, то последствия были бы однозначно трагическими. То, что водитель проехал и выехал из зоны обстрела, - было фактом, который спас жизнь", - добавил министр.

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Покушение на Сергея Шефира: что известно о нападении и как комментируют у Зеленского

В среду утром, 22 сентября, в районе села Лесники Киевской области неизвестные лица открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате его водитель получил три огнестрельных ранения. Сейчас он находится в реанимации в больнице "Феофания". Сам Шефир не пострадал.

По факту покушения начато производство с предварительной квалификацией "Покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 УК).

Полиция ввела операцию "Сирена" в области и ищет нападавших.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Шефир после покушения находится в состоянии шока и предполагает, что преступники могли стрелять именно по нему, а в водителя попали случайно.

Советник главы Офиса Михаил Подоляк, комментируя утреннее нападение, заявил, что для него оно является очевидной попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды.

Автор: Денис Прядко