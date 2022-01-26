Украинцы шутят, что благодаря мечу можно "уничтожить крестражи Путина".

Пользователи сети бурно отреагировали на то, что в Украину привезут меч Петра Сагайдачного. Его решили привезти из Польши для экспонирования в чествование 400-летия смерти украинского гетмана.

Украинцы шутят, что благодаря мечу можно "уничтожить крестражи Путина". УНИАН собрал реакции пользователей, которыми те активно делятся в Twitter.

"Это тонкий намек, что пора идти на Москву?", "поставки летального оружия набирают обороты" - на фоне информации о возможном вторжении РФ в Украину даже шутки становятся политическими.

"Это что-то из Гарри Поттера?", "Оружие продолжает поступать в Украину! Теперь меч гетмана Петра Сагайдачного, с его помощью мы сможем уничтожить крестражи Путина", - пишут пользователи.

Не обошлось и без шуток о Зеленском. Украинцы нашли фото, на котором президент позирует с мечом. Теперь пользователи ассоциируют эту фотографию только с мечом Сагайдачного.

Недавно стало известно, что в этом году украинцы смогут увидеть меч Петра Сагайдачного. Его привезут в Украину для экспонирования к чествованию 400-летия смерти украинского гетмана. Все желающие смогут посмотреть на достопримечательность уже в этом году. Об этом во время визита в Литву договорился Александр Ткаченко, Министр культуры и информационной политики Украины, сообщили на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

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