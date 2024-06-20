Каждый случай по мобилизации имеет отдельный комментарий, утверждает председатель Одесской областной военной администрации.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер утверждает, что мобилизация в Украине не является принудительной.

Видео, на котором запечатлено общение с чиновником, опубликовал Telegram-канал "Думская". У чиновника спросили, какое его отношение к принудительной мобилизации, и на этот вопрос он ответил так: "У нас закон есть, у нас нет принудительной мобилизации. Сегодня действует закон, и я как юрист по образованию и сегодня уже и по работе также, я не вижу никакого принудительного сегодня", - заявил он.

Кипер также объяснил так называемую "бусизацию" - то есть доставку людей бусиками в территориальные центры комплектования и социальной поддержки после проверки документов.

"Если вы имеете в виду бусики так называемые, так никто же не говорит, в том числе СМИ, что эти люди могут быть в розыске по админпротоколу, который проигнорировали, которые проигнорировали повестку или после прохождения ВВК не появились. Ну, мы берем эмоциональные факты, мы не берем юридическую составляющую, и поэтому это трудно комментировать. Каждый случай имеет отдельный комментарий", - утверждает Кипер.

В центре внимания мобилизация - Украина это должна знать

С 18 мая в нашей стране вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные лица - мужчины, которым 18-60 лет, а также женщины, имеющие медицинские специальности, должны обновить военно-учетные данные. Сделать это можно, посетив ТЦК и СП, центры предоставления админуслуг или с помощью приложения "Резерв+".

С помощью этого приложения можно получить электронный военный билет. В Минобороны 19 июня сообщили, что такой э-документ уже получили 500 тысяч наших сограждан.

Адвокат Ярослав Куц предупредил, что людям, которым после регистрации в "Резевр+" выдало статус в розыске, нужно явиться в ТЦК и СП, иначе - им грозит "бусизация".

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