Союзники Украины должны отреагировать на объявление мобилизации в России не только словами, но и действиями.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter перечислил пять шагов, которые следует сделать партнерам в ответ на действия Кремля.
И так, ответ союзников должен включать:
- активизацию заседания Контактной группы по обороне Украины - "Рамштайна";
- увеличение поставок HIMARS и снарядов к ним вдвое;
- предоставление ракет ATACMS, дальность которых может достигать 300 км;
- немедленное снятие табу на поставки танков и БТР;
- тренинговые центры для украинских бойцов.
"Украина защищает не только себя, но и границы Европы. Или это до сих пор непонятно партнерам?" - добавил Подоляк.
Мобилизация в России
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о призыве в армию резервистов: "Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации". Часть обращения глава государства-агрессора посвятил ядерным угрозам в сторону Запада.
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что планируется призвать 300 тысяч человек. А СМИ узнали, что в секретном 7 пункте указа о мобилизации сказано об 1 миллионе мужчин.
В Кремле эту информацию опровергли, но факты свидетельствуют об обратном. Повестки присылают многодетным отцам, старикам и мертвецам. О нарушениях правил мобилизации заговорили даже прокремлевские пропагандисты.