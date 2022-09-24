На Банковой отметили, что Украина защищает не только себя, но и границы Европы.

Союзники Украины должны отреагировать на объявление мобилизации в России не только словами, но и действиями.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter перечислил пять шагов, которые следует сделать партнерам в ответ на действия Кремля.

И так, ответ союзников должен включать:

Видео дня

активизацию заседания Контактной группы по обороне Украины - "Рамштайна";

увеличение поставок HIMARS и снарядов к ним вдвое;

предоставление ракет ATACMS, дальность которых может достигать 300 км;

немедленное снятие табу на поставки танков и БТР;

тренинговые центры для украинских бойцов.

"Украина защищает не только себя, но и границы Европы. Или это до сих пор непонятно партнерам?" - добавил Подоляк.

Мобилизация в России

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о призыве в армию резервистов: "Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации". Часть обращения глава государства-агрессора посвятил ядерным угрозам в сторону Запада.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что планируется призвать 300 тысяч человек. А СМИ узнали, что в секретном 7 пункте указа о мобилизации сказано об 1 миллионе мужчин.

В Кремле эту информацию опровергли, но факты свидетельствуют об обратном. Повестки присылают многодетным отцам, старикам и мертвецам. О нарушениях правил мобилизации заговорили даже прокремлевские пропагандисты.

Вас также могут заинтересовать новости: