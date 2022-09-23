Советник главы ОПУ отметил, что Владимир Путин узаконил то, что делали в РФ последние месяцы.

Скрытая мобилизация в Российской Федерации проходит не первый месяц. Объявив во всеуслышание мобилизацию сейчас, президент РФ Владимир Путин узаконил то, что делали последние месяцы.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала Freedom.

"Скрытая мобилизация идет в России фактически все время. Москва ненадлежащим образом использовала свою контрактную, она ее в Украине просто уничтожила, поэтому с 1 апреля стартовала скрытая мобилизация. Они постоянно пополняли резервы на поле боя. При этом они брали части с готовых военнослужащих с контингентов в странах ОДКБ, ослабляя те или иные свои фланги. Объявив мобилизацию, они просто узаконили то, что они делали последние месяцы", - отметил советник главы ОПУ.

При этом он указал, что мобилизацией в Кремле лишь признали, что они потеряли инициативу, война идет уже не по плану, а российская армия понесла большие потери, поэтому надо "живым мясом" компенсировать проблемы на фронте.

"Есть один нюанс, это не стрелковая война, а война тяжелой артиллерии, бронетехники и РСЗО. В связи с этим люди в России нужны, чтобы заткнуть бреши в обороне и ждать, пока их буду перемалывать Himars и прочим. В ближайшие месяцы в России будет нарастать истерика, паника из-за мобилизации и эта страна превратиться в страну 1941 года", - подытожил Подоляк.

Мобилизация в России - что известно

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тысяч человек.

В МВД Украины прогнозируют, что во время первой волны мобилизации в России могут призвать около 40-50 тысяч резервистов, потому что не хватит экипировки.

В британской разведке считают, что России придется решать логистические и административные проблемы, чтобы собрать 300 тысяч военнослужащих, которые вряд ли станут боеспособными в течение месяцев. Эксперты отмечают, что даже ограниченная мобилизация будет непопулярной среди россиян. Также этот шаг является признанием того, что Москва исчерпала запас добровольцев.

Издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации Путина сообщил, что засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны РФ мобилизовать 1 миллион человек.

Стоит отметить, что военный эксперт Роман Свитан высказал мнение, что в течение месяца РФ сможет подготовить на мобилизацию максимум 100 тысяч человек.

В свою очередь заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что поспешность Кремля в объявлении частичной мобилизации является "следствием роста внутренних и внешних угроз режиму Путина".

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