Мир может прийти в тишине, и первый признак тишины - это отсутствие террора, подчеркнул глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина не исключает ни одного из форматов переговоров, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем к настоящему миру. Как сообщил глава государства в Telegram, российский удар по автобусу в городе Марганец является чрезвычайно жестоким и абсолютно сознательным военным преступлением.

"Такие российские удары по гражданским FPV-дронами, к сожалению, не являются редкостью. Больше всего от такого террора страдают гражданские в Херсоне и области, в Купянске, в Покровске, в общинах Днепровщины: Никополь и Марганец. Фактически ежедневно есть такие удары. Россияне еще и хвастаются ими, публикуя в интернете видео попаданий по гражданским. Весь мир должен воспринимать это трезво: если такую форму террора применяют россияне, то другие террористы тоже могут перенять ее", - сообщил Зеленский.

Как добавил президент, это одна из причин, почему продолжение российской агрессии является глобально опасным.

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"Война со временем меняется, и чем дольше продолжается, тем больше, к сожалению, могут быть модернизированные формы убийств и издевательств над людьми. Мы в Украине настаиваем на немедленном, полном и безусловном прекращении огня", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что именно таким было и абсолютно правильное предложение Соединенных Штатов 11 марта этого года.

"Это абсолютно возможно. Но возможно тогда, когда на это идет Россия и прекращает убийства. На Пасху мы достигли снижения интенсивности боевых действий и отсутствия воздушных тревог. Украина предлагала продлить это состояние тишины минимум на 30 суток и сделать прекращение огня полным. Также мы готовы к немедленному прекращению огня как минимум по гражданским объектам и уже заявляли об этом", - заявил президент.

По его убеждению, это должен быть общий первый приоритет со всеми партнерами - сохранение жизней.

"Была встреча с партнерами в Париже. Продолжаем сегодня в Лондоне - украинская делегация уже начала встречи. Украина неоднократно говорила, что не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем к настоящему миру. Прекращение убийств - это задача номер один. Благодарен всем, кто сосредоточен именно на этом и помогает двигаться к завершению войны", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что мир может прийти в тишине, и первый признак тишины - отсутствие террора.

Переговоры по окончанию войны в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс поставил ультиматум Украине и России. Он заявил, что Америка прекратит свою роль посредника и выйдет из переговоров, если Россия и Украина не предоставят положительный ответ на "мирное" предложение Дональда Трампа по прекращению войны.

По его словам, и Украина, и Россия должны будут отказаться от некоторых территорий, которые каждая из сторон сейчас контролирует.

"Нужны будут определенные территориальные обмены", - сказал Вэнс, добавив, что новой границей может стать линия фронта.

В то же время министр экономики Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что Украина готова к переговорам, но не к капитуляции. По ее словам, украинцы не смогут принять замороженный конфликт, замаскированный под мир, а также признать оккупацию Крыма.

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