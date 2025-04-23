По словам Мусиенко, есть определенные вещи, которые сейчас компенсировать очень трудно.

Если США выйдут из переговоров по прекращению боевых действий в войне, которую развязала РФ, и прекратит оказывать Украине помощь, болезненным станет, в частности, ограничение в разведданных. Об этом в эфире телемарафона сказал военный эксперт, военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко.

По его словам, "запасной вариант есть", и он при необходимости будет реализовываться, если США примут такое решение, но терять поддержку Америки "не хотелось бы". Как пояснил Мусиенко, на сегодня лучшие возможности по проведению разведки, в частности с помощью спутников, технические и так далее, имеют именно Соединенные Штаты Америки.

"То есть, да - европейские партнеры имеют, они могут (помочь - УНИАН), но, скажем так - не в той степени, как это могут делать США. Кроме того, следует понимать, что определенные элементы, очень важные составляющие американского производства используются в различных системах вооружения. Особенно в высокотехнологичных системах вооружения, ракетных и т.д., которые могут использоваться ВСУ", - сказал Мусиенко.

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По его словам, если бы США приняли радикальное решение о том, что они отключают соответствующие системы, Украина была бы ограничена в определенных возможностях. Поэтому для нас важно сохранить это сотрудничество, в то же время определенные планы на всякий случай разрабатываются.

Эксперт напомнил, что Украина проходила разные сложные периоды, в частности, когда Силам обороны удалось без поддержки и пакетов помощи от США выполнять определенные задачи.

"Однако тогда речь шла о том, что мы не получали вооружение, но могли использовать в полной мере существующее, и разведданные не ограничивались. А вот это очень важно на сегодняшний день. Нам, конечно, компенсирует Европа, есть наши возможности, но определенные вещи, которые имеют США, компенсировать по состоянию на сейчас пока что трудно", - подчеркнул Мусиенко.

Комментарий Зеленского на возможность выхода США из переговоров

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что выход США из переговоров между Украиной и РФ, а также приостановка американской помощи для нашей страны были бы "не очень хорошим сигналом".

По его словам, отказ США от предоставления помощи скажется на получении разведданных, что отзовется на жизнях украинцев. Зеленский добавил, что это будет означать для Украины потерю стратегического партнера. Особенно это болезненно на фоне того, что Северная Корея открыто стала союзником РФ и поставляет агрессору снаряды.

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