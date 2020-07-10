"Очень много изменений произошло": секретарь СНБО оценил актуальность Минских соглашений

Ранее вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что Минские соглашения во многом уже не актуальны, поэтому их стоит пересмотреть.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверен в неактуальности многих пунктов Минских договоренностей относительно Донбасса.

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Об этом Данилов сказал в прямом эфире ток-шок "Право на власть" на телеканале "1+1", отвечая на вопрос, будет ли переписывать Украина Минские договоренности, передает ТСН.

"Мы сегодня видим, что Минские договоренности не работают так, как бы хотелось. Более того, с того периода времени, когда они подписывались, и сейчас – это уже совсем другая ситуация. Очень много изменений за это время произошло. Более того, там подписи тех людей, которые были под Минскими соглашениями, на то время и то, что есть сегодня, это совсем другой мир, совсем другие процессы происходят. Единственное, что хочу заметить, я не понимаю, каким образом и на основании чего Россия считает, что мы должны менять Конституцию. Мы же не лезем России говорить: "Меняйте свою Конституцию". И почему мы должны под давлением менять свою Конституцию?!", - сказал Данилов.

Ранее вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что Минские соглашения во многом уже не актуальны, поэтому их стоит пересмотреть.

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