Как отметили в Министерстве, сегодня один из заместителей председателя КГГА "вдруг публично возмутился тем, что происходит с согласия киевской городской власти".

В Министерстве культуры и информационной политики заявляют, что Киевская городская государственная администрация предоставила все необходимые разрешения для установки сцены в Мариинском парке.

Об этом говорится на странице министерства в Facebook.

В частности, касательно ситуации с установкой сцены для праздничного концерта по случаю 30-й годовщины Независимости Украины на площади Конституции в Киеве сказано, что "остатки памятника участникам большевистского октябрьского восстания 1917 года против Украинской Центральной Рады никоим образом не привязаны к конкретным местам погребения". При этом отмечается, что пока неизвестно даже, остались ли вообще на территории Мариинского парка какие-либо захоронения, "поскольку и советской властью, в течение ее существования, и немецкими оккупантами во время Второй мировой войны на территории парка проводились работы по "благоустройству".

"В КГГА хорошо об этом известно, поэтому, как выяснило Министерство, администрация предоставила творческой команде все необходимые для установки сцены разрешения. Сегодня один из заместителей председателя КГГА вдруг публично возмутился тем, что происходит с согласия киевской городской власти, представителем которой он является", - говорится в сообщении.

При этом отмечают, что "события последних дней говорят о том, что киевская власть намеренно пытается сорвать в столице празднование такой величественной для страны даты – 30-летия Независимости Украины. Если замысел именно таков, уверяем: ничего не получится. Киев, как и вся Украина будет праздновать День Независимости!".

Читайте также"Патриоты героически победили советские автоматы": сеть разворошило уничтожение "СССРовских" декораций в центре Киева

Скандал вокруг сцены в Мариинском парке

Ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Прокопив заявил, что сцену, на которой по случаю Дня Независимости состоится концерт итальянского певца Андреа Бочелли, установили на братской могиле участников революции 1917-1921 годов.

Организаторы концерта итальянского певца Андреа Бочелли в Киеве на День Независимости считают заявление Прокопива некорректным. В переданном УНИАН комментарии организаторов концерта утверждается, что "власти города Киева в лице одного из заместителей господина Кличко снова манипулируют фактами, делая некорректные заявления относительно сцены, которая построена на Площади Конституции".

По словам организаторов мероприятия, нет никаких подтверждений, что захоронения участников революции делали именно там. Кроме того, в 2017 году на том же месте проводились развлекательные мероприятия по случаю "Евровидения".

Автор: Надя Пришляк