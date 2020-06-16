Министров обяжут перед увольнением отчитываться в Раде о своей работе

Также предлагается дополнить Регламент ВР предписаниями, которые регулируют процедуры назначения и увольнения ряда министров.

Верховная Рада планирует обязать членов Кабинета министров при увольнении с должности отчитываться на пленарном заседании парламента о проделанной работе.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка назначения и освобождения от должностей членов Кабинета министров Украины» (№ 3195) проголосовали 258 народных депутатов.

Законопроектом предлагается закрепить обязанность члена Кабмина присутствовать и отчитываться о проделанной работе при рассмотрении вопроса о его увольнении (основанием увольнения было личное заявление чиновника об отставке) на заседании комитета ВР и на пленарном заседании ВР.

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Также предлагается урегулировать порядок представления такого отчета. Законопроектом предусмотрено закрепить право представителя комитета ВР, к ведению которого относится вопрос об увольнении члена Кабмина, на выступление во время рассмотрения этого вопроса Верховной Радой.

Кроме того, планируется дополнить Регламент ВР предписаниями, которые регулируют процедуры назначения и увольнения Верховной Радой министра обороны, министра иностранных дел, порядок назначения на должности членов Кабинета министров по представлению премьер-министра, прекращения полномочий Кабинета министров, премьер-министра и других членов правительства.

При этом ряд народных депутатов отметил, что такие изменения надо вносить не в Регламент ВР, а в закон о Кабинете министров.

Согласно законопроекту, премьер-министр обращается к ВР с представлением о назначении членов правительства, кроме министра обороны и министра иностранных дел, в течение 5 дней со дня получения соответствующего предложения от коалиции фракций в Верховной Раде.

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На каждую должность члена правительства вносится одна кандидатура, для представления о назначении которой добавляются собственноручно подписанные кандидатом сведения, предусмотренные Регламентом ВР.

Представление премьера в ВР о назначении предложенных им кандидатов на должности членов правительства представляет сам глава правительства.

При рассмотрении вопроса о назначении на должность члена Кабмина кандидату предоставляется возможность на пленарном заседании ВР ответить на вопросы представителей фракций, народных депутатов.

Открытое поименное голосование по составу Кабинета министров может осуществляться как списком, так и по отдельным должностям.

По результатам принятого решения оформляется постановление Верховной Рады.

Парламент решает вопрос об отставке, освобождении от должности или досрочном прекращении полномочий члена правительства в течение 10 дней со дня поступления личного заявления члена правительства (если оно поступило во время очередной сессии Верховной Рады, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период), принятии резолюции недоверия Кабмину, внесении премьер-министром или президентом соответствующего представления или поступлении медицинского заключения лечебного учреждения.

Одновременно с подачей заявления об отставке член правительства подает в Верховную Раду письменный отчет о своей деятельности в должности члена правительства за период со дня приобретения полномочий и до подписания им заявления об отставке.

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Заявление об отставке чиновника и его отчет рассматривает комитет, к предмету ведения которого относится предварительное рассмотрение вопроса об освобождении соответствующего члена правительства от должности.

При рассмотрении вопроса об увольнении чиновника в связи с подачей им заявления об отставке он принимает участие в пленарном заседании ВР и ему предоставляется возможность ответить на вопросы депутатов, в том числе по отчету о своей деятельности.

Перед принятием решения по результатам рассмотрения вопроса об освобождении от должности чиновника в связи с подачей им заявления об отставке на пленарном заседании Верховная Рада заслушивает отчет.

Решение об увольнении правительства, премьера и других членов правительства принимается Верховной Радой открытым поименным голосованием в форме постановления большинством голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

В законе о Регламенте ВР предлагается определить, что президент обращается к Верховной Раде с представлением о назначении премьер-министра, министра обороны и министра иностранных дел в течение 15 дней со дня получения соответствующего предложения от коалиции фракций.

В действующем положении указано лишь, что представление президента о даче Верховной Радой согласия на назначение президентом премьер-министра подается в ВР и рассматривается в ней в соответствии с Конституцией, законом "О Кабинете министров Украины" и Регламентом.

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В законе "О комитетах Верховной Рады Украины" планируется установить, что заявление об отставке члена Кабинета министров (кроме премьер-министра) и отчет члена Кабмина, предусмотренные частью 8 статьи 206-1 Регламента ВР, рассматривается комитетом, к предмету ведения которого относится предварительное рассмотрение вопроса об освобождении соответствующего члена правительства от должности.

Перед принятием решения по результатам рассмотрения этого вопроса комитет заслушивает отчет соответствующего члена Кабинета министров.

При отсутствии соответствующего члена правительства на заседании комитета рассмотрение вопроса откладывается до следующего заседания.

В случае повторной неявки соответствующего члена правительства на заседание председатель комитета зачитывает соответствующий отчет самостоятельно.

После этого комитет рассматривает вопрос об отставке соответствующего члена Кабмина.

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