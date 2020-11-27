Ранее против Владислава Криклия было заведено уголовное дело за схему откатов при сертификации газобаллонного оборудования для автовладельцев.

Пока МПСС (Морская поисково-спасательная служба) распиливает суда на металл и провоцирует экологические катастрофы, министр инфраструктуры Владислав Криклий делает вид, что ничего не происходит, тем самым благословляя эту службу на «распил» корабельных сборов. Обэтом заявила

исполнительный директор Ассоциации морских агентств Украины Ксения Пидручна.

«Вчера у причала в Александровке тонуло судно «Аметист». Тонуло оно не в первый раз, просто сейчас новость «предательски» попала в СМИ. Тонуло оно, потому что, по имеющейся информации, владельцы судна (МПСС) вырезали все внутренности на металл - так, на всякий случай. Ибо 10% от корабельного сбора (300 млн грн в год) им мало. Из судна в акваторию порта выливаются остатки нефтепродуктов. В Администрации морских портов врут, что загрязнения акватории нет. А министр инфраструктуры делает вид, что ничего не происходит, а на вопрос о финансировании МПСС отвечает, что нельзя «довольствоваться малым». Переводя на простонародный язык – «пусть МПСС дальше пилят корабельный сбор», - написала она.

По словам Пидручной, между тем, в руководстве IAMSAR прописано, что до создания такой службы должна была быть проведена оценка имеющихся в стране ресурсов (в Украине её никогда не проводили), что при организации спасательных служб нужно максимально использовать имеющиеся в стране ресурсы, а не тратить средства на закупку новых, а также что спасательные службы могут функционировать без создания отдельной штатной единицы.

«Тем временем Мининфраструктуры, «всячески заботясь об экологии», опубликовали для общественного обсуждения проект постановления Кабмина, которым хотят запретить регистрацию под украинским флагом однокорпусных нефтеналивных танкеров. Только регистрацию, а зарегистрированные однокорпусные танкеры будут и дальше эксплуатироваться в нарушение МАРПОЛ-73/78, которая обязала стороны конвенции вывести их из эксплуатации до 2010 года. Ещё Мининфраструктуры считают, что запрет на эксплуатацию (и регистрацию тоже) однокорпусных танкеров-химовозов не нужен, потому что соблюдение МАРПОЛ-73/78 - это не «бизнес-ориентированный подход». В общем, делают всё возможное и невозможное для защиты экологии (то есть коррупции)», - подчеркнула исполнительный директор АМАУ.

Ранее против Владислава Криклия было заведено уголовное дело за схему откатов при сертификации газобаллонного оборудования для автовладельцев.

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Автор: УНИАН