В Германии отметили, что Украина имеет право выбирать, в какой альянс вступать.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт отвергает идеи закрепления за Украиной нейтралитета без перспективы членства в НАТО.

Об этом она заявила в интервью DW, комментируя предложения "финляндизации" Украины для уступок Москве.

"Существуют красные линии, за которые мы не можем заходить, как бы долго мы не вели переговоры. Такими красными линиями являются суверенитет Украины, международное право, а также право выбирать, в какой альянс вступать", - сказала Ламбрехт.

Она напомнила, что для вступления в Североатлантический альянс государство должно отвечать ряду критериев.

"Эти предпосылки Украина пока не выполнила. Это был бы еще долгий процесс, если идти по этому пути. Решение, подавать заявку на вступление или нет, должно оставаться за Украиной. Этим нельзя уступать и на переговорах", - отметила Ламбрехт.

Кроме этого глава минобороны Германии не подтвердили отвод российских войск от границ Украины, о чем ранее заявляли в Москве.

"Мы слышим обнадеживающие слова. В то же время мы должны наблюдать, следуют ли за этими словами дела", - говорит Ламбрехт.

Она добавила, что прежде всего речь идет о перемещении тех подразделений, которые имеют ключевое значение для возможного вторжения. Нужны доказательства отвода сил, говорит Ламбрехт, но "пока мы их не видим".

Слухи о "финляндизации" Украины

Ранее в западной прессе уже появлялись упоминания о возможной "финляндизацию" Украины, которую Киеву может предложить французский президент Эммануэль Макрон.

Однако на итоговой пресс-конференции в Москве Макрон отрицал это предположение. "Я такого не слышал и никогда не использовал подобных категорий в отношении Украины", - сказал он, отвечая на вопрос Bloomberg.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после встречи Макрона и Путина в российской столице заявил, что о "финляндизации" Украины пока рано говорить. Он добавил, что в таком случае в идеях Макрона "есть рациональные зерна, на основе которых можно продолжать работу".

Что означает внеблоковый статус для страны

Нейтральный статус юридический и политический статус государства, которое обязуется не принимать участия в войне между другими государствами, а в мирное время — отказ от участия в военных блоках.

Провозглашения нейтрального статуса такими странами, как Бельгия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, в течение Второй мировой войны не помогло им избежать агрессии.

Сейчас европейские страны с внеблоковым статусом отходят от жесткого соблюдения статуса и усиливают сотрудничество с НАТО и ЕС.

Из-за отсутствия гарантии соблюдения гипотетического нейтрального статуса Украины со стороны России "нейтралитет" Украины может создать условия для возобновления агрессивных действий.

С 2010 по 2014 годы Украина в одностороннем порядке отказалась выбирать военно-политические союзы, как того требовал Кремль. В течение этих лет Москва утвердила рычаги влияния на Киев, результатом чего стало продление сроков пребывания российского флота в Крыму, а в дальнейшем – быстрая оккупация полуострова.

Кроме того, нейтральный статус означает невозможность получать внешнюю помощь на оборонные нужды.

Нейтралитет как гарантия ненападения работает только в случае, если нейтральное государство находится за пределами интересов государства-ревизиониста.

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