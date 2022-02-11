Секретарь СНБО подчеркнул, что нейтралитет Украины в 2014 году не остановил Россию от введения военных в Крым и на Донбасс.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Украина уже прошла условную "финляндизацию "в 2013-2014 годах, когда Российская Федерация оккупировала Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после завершения выездного заседания СНБО в Харькове.

"У нас была условная "финляндизация", когда мы были государством, которое было внеблоковым, которое не имело отношения ни к кому - чем это закончилось, мы с вами видели собственными глазами. У нас в 2014 году забрали военным путем Автономную Республику Крым, и сегодня это уже доказанный факт, что именно военные Российской Федерации там присутствовали. У нас Российская Федерация начала войну на территории Донецкой и Луганской областей и начинает рассказывать чушь, что якобы мы сейчас военным путем будем возвращать себе Донецкую и Луганскую область", - сказал Данилов.

Он объяснил, почему военным путем Украина не возвращает Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

"Мы не можем этого делать, потому что мы ответственны за то гражданское население, которое там сегодня находится. И если, не дай Бог, войска сегодня уйдут, представляете себе количество населения, которое может погибнуть при такой операции. Еще раз подчеркну, для нас жизнь человека - это высшая ценность, и мы не можем просто так заниматься такими вещами. Это недопустимо. Вернутся территории Донецкой и Луганской областей домой? Вернутся! Вернется ли Крым? Вернется. Просто это вопрос времени", - заявил Данилов.

Также по поводу "финляндизации" он напомнил, что в Конституции Украины закреплен внешнеполитический курс украины на присоединение к Организации Североатлантического договора (НАТО) и Европейскому Союзу.

"У нас есть норма Конституции, и для того, чтобы она была изменена, наши депутаты в Раде должны собрать 300 голосов. Я хочу посмотреть, кто будет голосовать за то, чтобы наша страна не была в НАТО, для того, чтобы наша страна не двигалась в Евросоюз. Вы знаете, с этого вопроса все начиналось в 2013 году, когда обещали, что у нас будет европейский путь развития, и в один момент в Вильнюсе отказались подписывать соглашение про этот путь (в ноябре 2013 года правительство Николая Азарова остановило подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации, а президент Виктор Янукович отказался его подписывать - УНИАН). Это вам известно", - сказал Данилов.

Также он отметил, что сама Финляндия сегодня усиливает свою оборону и закупает самые современные в мире истребители F-35.

Что такое "финляндизация"

Напомним, такое явление как "финляндизация" означает фактически отказ страны от своей внешней политики в пользу другой страны. Страна юридически обязуется быть нейтральной страной и не участвовать ни в каких военных блоках, войнах или конфликтах.

Недавно в западной прессе появлялись упоминания о возможной "финляндизации" Украины, которую Киеву может предложить французский президент Эммануэль Макрон.

Однако, как сообщал УНИАН, 8 февраля президент Франции опроверг утверждение иностранных журналистов о том, что якобы говорил о "финляндизации Украины" как об одной из опций урегулирования ситуации. Макрон подчеркнул, что НАТО не откажется от политики принятия новых стран в состав Альянса.

Кроме того, по словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, цель распространения месседжей о том, что США якобы могут согласиться на сценарий "финляндизации" Украины - посеять панику.

В свою очередь постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что нейтральный статус Украины мог бы помочь разрешению кризиса на российско-украинском приграничье.

Ранее, 17 декабря 2021 года, МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предложила НАТО отказаться от принятия Украины, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Кроме того, РФ предлагала США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

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