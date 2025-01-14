Он сообщил, что хочет поговорить о дальнейшей помощи Украине.

В Киев с визитом прибыл министр обороны Германии Борис Писториус. Как сообщает Welt, он планирует провести переговоры с правительством Украины и обсудить вопрос дальнейшей военной поддержки в оборонительной битве против России. Писториус проведет встречи, в частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским и с министром обороны Рустемом Умеровым.

"Мне важно этой поездкой показать, что мы продолжаем активно поддерживать Украину. Это сигнал о том, что Германия, как крупнейшая страна НАТО в Европе, поддерживает Украину. Не в одиночку, а вместе с "Большой пятёркой" и многими другими союзниками", — сказал он.