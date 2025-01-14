В Киев с визитом прибыл министр обороны Германии Борис Писториус. Как сообщает Welt, он планирует провести переговоры с правительством Украины и обсудить вопрос дальнейшей военной поддержки в оборонительной битве против России. Писториус проведет встречи, в частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским и с министром обороны Рустемом Умеровым.
"Мне важно этой поездкой показать, что мы продолжаем активно поддерживать Украину. Это сигнал о том, что Германия, как крупнейшая страна НАТО в Европе, поддерживает Украину. Не в одиночку, а вместе с "Большой пятёркой" и многими другими союзниками", — сказал он.
Накануне в Варшаве Писториус провел обсуждения дальнейшей помощи Украине со своими коллегами из Польши, Франции, Италии. Отмечалось, что Германия хочет приложить больше усилий вместе с основными европейскими партнерами для укрепления украинской оборонной промышленности.
"Если будут деньги, если будут мощности для производства вооружений, то Украина сама быстрее всех обеспечит свои войска материалами и оружием", — сказал Писториус в Польше.
Германия и Украина
На днях издание Der Spiegel сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава Минобороны Борис Писториус хотят успеть до выборов выделить на военную поддержку Украины около 3 миллиардов евро, но канцлер Олаф Шольц сопротивляется.
Однако позже Писториус опроверг эти заявления, заявив, что пакет помощи уже готов, и этот вопрос будет решен после того, как будут решены все политические вопросы.