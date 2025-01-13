По его словам, никакой блокады нет.

Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг сообщения в СМИ о блокировании новой военной помощи Украине.

Как передает NTV, в интервью Tagesspiegel министр уверял, что канцлер Олаф Шольц не блокирует пакет поддержки украинской армии на сумму 3 миллиарда евро. Он говорит, что ждет решения этого вопроса уже после того, как будут решены все политические вопросы:

"Нет никакой блокады. Мы подготовили новый пакет помощи для Украины в Министерстве обороны. Теперь это должно быть решено политически - как только все вопросы будут выяснены, я ожидаю соответствующего решения".

Помощь Украине от Германии

Напомним, на днях издание Der Spiegel сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава Минобороны Борис Писториус хотят успеть до выборов выделить на военную поддержку Украины около 3 миллиардов евро.

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По данным журналистов, у Шольца не поддерживают эту идею по нескольким причинам. Одна из них - нежелание ставить будущее немецкое правительство перед фактом.

Бербок призывает увеличивать помощь Украине, поскольку от ее безопасности зависит безопасность других европейских стран.

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