Шольц блокирует дополнительный пакет помощи Украине, - Der Spiegel

Вероятно, канцлер опасается, что это может оттолкнуть потенциальных избирателей СДПГ.

Глава МИД Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус хотят до выборов в Бундестаг выделить около трех миллиардов евро на поставки оружия Украине, но канцлер Олаф Шольц сопротивляется, пишет Der Spiegel.

Издание отмечает, что список оружия для Украины составляли вскоре после распада правительственной коалиции ФРГ в ноябре 2024 года. В этот пакет входили три батареи ПВО Iris-T с ракетами к ним, ракеты Patriot, десять колесных гаубиц и артиллерийские боеприпасы.

Осенью МИД и Минобороны ФРГ объяснили необходимость дополнительной помощи тем, что потребности Украины нельзя было предусмотреть при прошлом планировании. Как отмечает издание, речь идет об ускорении российского наступления и нечеткости геополитической ситуации после победы Дональда Трампа на выборах в США.

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Реализация этого плана остановилась в начале января, поскольку ведомство Шольца неофициально дало понять, что не поддерживает новый пакет для Киева. По данным издания, причиной стало то, что Шольц не хочет ставить будущее правительство ФРГ перед фактом.

Кроме того, у Шольца не видят необходимости в срочных действиях, считая достаточным выделение около 4 млрд евро на военную помощь Украине в текущем году. К тому же Украина может использовать предоставленный G7 кредит в размере 50 млрд долларов за счет поступлений от замороженных российских активов.

Собеседники Spiegel предполагают, что Шольц не хочет объявлять о дальнейших поставках оружия Украине в разгар избирательной кампании. Вероятно, канцлер опасается, что это может оттолкнуть потенциальных избирателей СДПГ.

Помощь Украине - последние новости

Напомним, как писал УНИАН, 20 декабря канцлер Германии Олаф Шольц по итогам заседания Европейского совета сообщил, что Германия отправила в Украину еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T.

9 января на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-25") президент Украины Владимир Зеленский обратился с призывом к США лицензировать производство систем ПВО и ракет в Украине:

"Это может стать значительной частью наших гарантий безопасности, и это вполне возможно".

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