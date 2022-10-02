По ее словам, ПВО IRIS-T SLM прибудут "в ближайшие дни".

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт прибыла на юг Украины с неанонсированным визитом и встретилась с украинским Министром обороны Алексеем Резниковым.

Об этом сообщил Резников в Twitter.

"Принял мою немецкую коллегу Кристин Ламбрехт на юге Украины. Фрау министр принесла хорошие новости и больше инструментов для усиления украинской армии", - отметил он.

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Резников отметил, что стороны обсудили текущую геополитическую и безопасную ситуацию. Также министру обороны Германии продемонстрировали систему "Гепард" на боевом дежурстве.

Также он добавил, что это первый визит министра обороны Германии в Украину.

В свою очередь, Ламбрехт отметила, что Германия продолжит поддерживать Украину и пообещала поставки системы ПВО IRIS-T SLM "в ближайшие дни".

Как сообщило агентство Reuters, во время визита Ламбрехт в Одессу в субботу звучала воздушная тревога, поэтому министры Украины и Германии провели переговоры в подземном бункере.

Помощь Украине от Германии

Как сообщал УНИАН, в сентябре Украина получила от ФРГ две РСЗО Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo, а также 9 дополнительных зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard.

В то же время, немецкое правительство отказывается передавать Киеву свои танки Leopard, которые признаны одними из лучших в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о возможности получения систем противовоздушной обороны IRIS-T, заметил, что они не помогут одержать победу в войне, но являются вопросом выживания украинцев.

IRIS-T SLM - немецкий зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Разработка завершена в 2014 году.

Ранее речь шла о том, что система противовоздушной обороны IRIS-T должна была готова к отправке в Украину в конце лета.

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