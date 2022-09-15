Там считают, что на данном этапе войны эти боевые танки будут малоэффективны.

Правительственная коалиция в Германии приняла единогласное решение не поставлять боевые танки Украине, поскольку на подготовку украинских военных уйдет длительное время.

Об этом заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль, передает Bild.

По его словам, немецкое правительство единодушно в том, что в настоящее время основные боевые танки Leopard II в Украину поставляться не будут. Он пояснил, что подготовка к работе на этих боевых танках занимает слишком много времени, чтобы иметь какой-то эффект на этом этапе войны.

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По словам Клингбайля, во время тренировок на Panzerhaubitze 2000 украинские военные сами просили, чтобы их тренировали дольше, чем планировалось.

Он отметил, что его страна поставляет Украине реактивные системы залпового огня "Марс-2" и 50 бронированных машин "Динго".

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок настаивает на скорейшем принятии решения о поставках Украине немецких боевых танков. Она вспомнила деоккупированную Балаклею и заявила, что западное вооружение помогает украинцам освобождать свои территории.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отклонила запрос Украины в поставке боевых танков.

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